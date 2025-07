Das Billionen-Budget der EU: Große Worte, nackte Zahlen

Jetzt will man der EU-Kommission und ihrem meist erstrangigen Personal keineswegs Betrügereien unterstellen, aber die wortmächtig formulierten Hüllen, in die der Plan für dieses Budget gepackt wird, haben schon etwas von den Roben, in die der Kaiser gepackt wird. Denn ob man nun einen gigantischen Wettbewerbsfonds schneidert, in den sämtliche Ausgaben von Industrie bis Landwirtschaft gepackt werden, oder einen anderen namens „Europa und die Welt“, in dem alles von Entwicklungshilfe bis Schutz vor illegaler Migration steckt: Am Ende wird in all dem nicht viel mehr drinstecken als im bisherigen EU-Budget. Die zusätzlichen Einnahmen für die EU-Kasse, mit denen Brüssel gerade – argwöhnisch beobachtet von den EU-Staaten – liebäugelt, werden nämlich zu großen Teilen vom Schuldendienst aufgefressen werden, den die EU von nun an zu leisten hat.