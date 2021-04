Aktienindex S&P-500 erstmals über 4.000 Punkten

Der marktbreite S&P-500-Aktienindex ist am Donnerstag zur Handelseröffnung erstmals in der Geschichte der Wall Street über die psychologisch wichtige Marke von 4.000 Punkten gestiegen. Zuletzt gegen 15.35 Uhr tendierte er mit plus 0,71 Prozent bei 4.001,08 Zählern.

Weiterhin dürfte das billionenschwere Infrastrukturprogramm von US-Präsident Joe Biden die Marktstimmung antreiben. Die Ankurbelung der US-Wirtschaft sei eine gute Nachricht auch für die weltweite Wirtschaft, kommentierte Analystin Sophie Griffiths vom Broker Oanda. Aktuelle Konjunkturdaten fielen hingegen weniger gut aus. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der Vorwoche deutlicher gestiegen als erwartet.

Im März des Vorjahres war der unter aktiven Händlern viel beachtete S&P-500 auf unter 2.200 Punkte gefallen. Den Ursprung für den starken Fall sahen Marktbeobachter und Händler einhellig in der Coronavirus-Pandemie.