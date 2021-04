Gier an der Wall Street lässt Milliarden verpuffen

Was machen Hedgefonds eigentlich? Der Begriff verwirrt, denn unter dem englischen „Hedging“ versteht man in erster Linie Geschäfte zur Absicherung gegen Kursausschläge z. B. bei Währungen. Hedgefonds machen jedoch das Gegenteil. Sie maximieren den möglichen Ertrag, in dem sie nicht nur eigenes Geld in Geschäfte mit Derivaten, Swaps u. a. stecken, sondern auch Kredite aufnehmen, um den Einsatz zu erhöhen. Die Banken kassieren dafür Provisionen und verdienen am Geschäft der Hedgefonds mit – solange es läuft. Wenn es nicht mehr läuft, kann das eine Kettenreaktion auslösen, da gewaltige Beträge eingesetzt werden. Hier schließt sich der Kreis zu Archegos Capital und Bill Hwang.

Spätestens als er seinen Nachschusspflichten gegenüber den Banken nicht mehr nachkommen konnte, begann das Kartenhaus einzustürzen. Laut Schätzungen hatten zehn Banken zuletzt Kredite von rund 50 Milliarden Dollar bei Archegos ausstehend.

Heimische Banken sind laut Finanzmarktaufsicht nicht darunter. Doch auch Häuser wie Goldman Sachs hätten gewarnt sein müssen. Die Bank machte jahrelang keine Geschäfte mehr mit Hwang. Er war 2012 über Insiderhandel und Marktmanipulation mit chinesischen Aktien gestolpert und galt an der Wall Street als Persona non grata. Doch 2018 ging es wieder los.