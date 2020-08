„Aktien bleiben auf globaler Ebene interessant“

Die Wirtschaft ist weltweit in der schlimmsten Krise seit 1945. Aber die Aktienkurse galoppieren teilweise den schlechten Daten davon. Wie passt das zusammen?

„Ich habe ein Verständnisproblem, was da abgeht“, sagt Fritz Strasser, Vorstand der Bank Gutmann. „Mit unserer wirtschaftlichen Prognose lagen wir Ende März völlig richtig, aber die Börsen liegen 15 Prozent darüber.“ Am weitesten vorne seien Techwerte, „da waren auch die Ergebnisse gut“.

Krisengewinner

Klarerweise seien diese Krisengewinner, so Gutmann-Experte Klaus Kumper. Aber auch hier könne man nicht alle über einen Kamm scheren. Einige wenige wie Amazon oder Apple seien die Treiber, viele andere, die nur hohe Umsätze, aber keine Gewinne schreiben, würden jedoch nur im Fahrwasser mitschwimmen.

Und Strasser warnt weiters: In den USA kämen zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts aus dem Konsum. Dieser werde noch durch milliardenschwere Hilfen – auch an Arbeitslose – gestützt. Werden diese, wie zu erwarten, gekürzt, würde auch die Konsumgüterbranche leiden. In der Industrie erwartet er ohnehin „eine zweite Welle“ an Arbeitslosen. Den größten Jobabbau gab es in den USA bisher im Tourismus.