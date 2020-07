AK/ÖGB: Bei Agrarförderungen Arbeitsbedingungen berücksichtigen

Die Arbeiterkammer (AK) und der Gewerkschaftsbund (ÖGB) wollen bei finanziellen Hilfen für Bauern künftig auch eine Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen. Betriebe, die weder Mindestlöhne noch Unterbringungsvorschriften einhalten, sollen künftig keine Agrarförderungen mehr bekommen, lautet die Forderung der Arbeitnehmervertreter.

Antrag bei Landwirtschaftsministerium

Einen entsprechenden Antrag haben AK und ÖGB beim Landwirtschaftsministerium eingebracht. Sie orten Missstände bei der Beschäftigung von Erntearbeitern. Zuletzt wurde Mitte Juni ein Erntehelfer-Quartier im Bezirk Gänserndorf behördlich gesperrt. Die Coronakrise habe "ein Schlaglicht auf die teilweise unzumutbaren Arbeitsbedingungen und Unterbringung von ErntearbeiterInnen und Leiharbeitskräften in Österreich und anderen EU-Ländern geworfen", so die Arbeitnehmervertreter am Donnerstag in einer Aussendung.