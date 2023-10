AK zeigt auf: Teuerungskrise frisst Wohlstand auf

Die Menschen in Österreich genießen im Vergleich zu anderen Ländern einen hohen Wohlstand - allerdings führen etwa die steigenden Lebenshaltungskosten durch die hohe Inflation zu einem Rückschlag für die nachhaltige Entwicklung von Wohlergehen und Wohlstand, warnt die Arbeiterkammer (AK) in ihrem sechsten Wohlstandsbericht. "Die Teuerungskrise verschärft die soziale Ungleichheit", sagte Arbeiterkammer-Chefökonom Markus Marterbauer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Die Arbeiterkammer misst das Wohlergehen der Menschen nicht am Bruttoinlandsprodukt, sondern anhand von Faktoren wie Lebensqualität, Verteilungsgerechtigkeit und intakte Umwelt. Nur acht der insgesamt 30 Indikatoren bewertet die AK positiv, vergangenes Jahr waren es überhaupt nur fünf. Als Entscheidungsgrundlage verwende die AK vor allem Daten der Statistik Austria.