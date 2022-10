AK will bessere Bedingungen für Reinigungskräfte

Die Arbeiterkammer Oberösterreich spricht sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Reinigungsbranche aus. Gerade in Zeiten der Coronapandemie sei der Anspruch an Hygiene und Sauberkeit gestiegen. Übersehen werde dabei die Mehrfachbelastungen, denen die Beschäftigten ausgesetzt sind. Gesundheitsgefährdende Mittel, starke körperliche Beanspruchung und psychisch Belastung gepaart mit niedrigen Einkommen prägen den Alltag.