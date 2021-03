AK-Test warnt vor Kosten bei Girokonten

Ein neues Gehaltskonto kostet im Schnitt 125 Euro im Jahr, haben die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) ermittelt.

Dabei sind die Zinsen für Geld am Konto seit langem bei praktisch Null, während die Zinsen für Überziehungen bis zu knapp 14 Prozent betragen können. Immer mehr Leistungen kosten extra, zeigt eine Analyse des AK-Bankenrechners bei 36 Banken.

Banken verlangen neben der Kontoführung Zusatzspesen für beleghafte Transaktionen, etwa herkömmliche Zahlscheinüberweisungen, Schaltertransaktionen, zum Beispiel Bargeldeinzahlungen sowie Kontoauszüge. Auch Pauschalkonto heiße nicht all inclusive, räumte AK-Konsumentenschützer Christian Prantner ein. Es sei oft nicht einfach, die Extraleistungen zu erfassen.

Ersparnis durch Online-Banking

Bei den Gehaltskonten hat die Arbeiterkammer Dadat, easybank, Hello Bank, Anadi Bank sowie Sparda als Top 5 herausgestrichen. Ähnlich schaut es bei Online-Gehaltskonten aus: Hier führt die AK als Top 5 Dadat, Hello Bank, easybank, Austrian Anadi sowie bankdirekt.at an.