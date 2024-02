AK-Test: Nachhaltige Kfz- und Sachversicherung noch sehr dünn gesät

Alle reden von der nötigen Klimawende, aber wie engagiert sind eigentlich die heimischen Versicherungen? Die Arbeiterkammer (AK) ging dieser Frage nach und checkte wie "grün" die Versicherungsprodukte in Österreich sind. Dafür wurden im Herbst 2023 die Angebote von 19 Versicherungen unter die Lupe genommen. Fazit: Nachhaltigkeit kommt zwar vor, aber konkrete Angebot müssen Kundinnen und Kunden schon mit der Lupe gesucht werden.

„Die Entwicklung nachhaltiger Versicherungsprodukte steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt viele Ansätze von ‚grünen‘ Tarifen, etwa in der Kfz- oder Gebäudeversicherung. Aber Tarife nach ESG-Kriterien, also Environmental, Social, Governance sind noch Mangelware", resümiert AK-Konsumentenschützer Christian Prantner. Problem sei, dass verbindliche, gesetzliche Definitionen für nachhaltige Versicherungstarife fehlen würden.