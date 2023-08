Debatte über verpflichtende Versicherung gegen Unwetter

Von Unwettern Geschädigte erhalten von ihrer Haushaltsversicherung in der Regel nur einen pauschalierten Betrag von einigen Tausend Euro. Um das zu ändern und den Katastrophenfonds zu entlasten, wünscht sich die Branche schon seit vielen Jahren eine Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen. Auch jetzt werden die Rufe danach wieder lauter. Funktionierende Modelle existieren bereits etwa in Spanien, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Schweden oder der Schweiz.

In der Schweiz wird die Naturkatastrophendeckung in der bestehenden Feuerversicherung verpflichtend integriert. „Das wäre auch in Österreich denkbar, da fast alle aller Haushalte und Firmen über eine Feuerversicherung verfügen“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen zum KURIER. „Natürlich muss auch auf österreichische Spezifika, regionale Gegebenheiten und soziale Aspekte Rücksicht genommen werden.“