Berichtspflicht zu Nachhaltigkeit wird "Herkulesaufgabe" für Unternehmen

Die EU sieht vor, dass in den nächsten sechs Jahren stufenweise bis zu rund 2.500 der größten heimischen Unternehmen einer Berichtspflicht zum Thema „Nachhaltigkeit“ unterworfen sein werden. Derzeit sind es erst knapp 100. Ähnlich wie beim Geschäftsbericht müssen die Betriebe dann eine umfassende schriftlich Rechenschaft über ihr Handeln in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ablegen. „Es gibt viele Unternehmen, die noch immer nicht wissen, was ESG (Environmental Social Governance, Anm.) heißt“, sagt Gudrun Meierschitz, Vorständin der Acredia Versicherung. Sie berät Firmen dahingehend. Die Frage der Nachhaltigkeit sei strategisch aktuell die Top-Priorität. Die Berichtspflicht sei „eine große Herausforderung, eine Herkulesaufgabe“.