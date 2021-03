AK-Präsidentin gegen Rücknahme der Öffnungen

AK will wissen, was bei Hygiene Austria wirklich passiert ist

Auch fordert die Arbeiterkammer-Präsidentin volle Aufklärung in der Causa Hygiene Austria und will wissen, wer für den Kauf der FFP2-Masken in China verantwortlich ist. Ob die Regierung eine Mitverantwortung trägt, wie die Opposition behauptet, kann Anderl nicht beurteilen.

Sie sagt im ORF-Radio: "Was gemacht werden muss – das ist gar keine Frage - dass hier ganz klar aufgeklärt werden muss, wie sowas überhaupt passieren kann in Österreich, dass man ein Produkt als österreichische Ware verkauft und in Wirklichkeit hat man es aus dem Ausland geholt."