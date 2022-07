AK: Kategoriemieten steigen heuer dreimal um insgesamt 16 Prozent

Auf Mieterinnen und Mieter kommen dürfte heuer gleich mehrere Erhöhungen zukommen. Nach Sprüngen im April und Juni dürften die Kategoriemieten - ausgelöst durch die Juli-Inflation - mit November bzw. Dezember ein drittes Mal steigen, befürchtet die Arbeiterkammer (AK). In nur sieben Monaten würden die Kategoriemieten damit insgesamt um mehr als 16 Prozent steigen, so AK-Wohnexperte Thomas Ritt am Mittwoch laut einer Aussendung.