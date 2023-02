AK-Anderl: "Warum Milch 50 Prozent teurer wurde, ist nicht nachvollziehbar"

Kammerumlage

Ob nicht auch die Arbeiterkammer selbst die Arbeitnehmer durch eine geringere Kammerumlage entlasten könnte? Die AK habe keine Übergewinne und ihr Betreuungsangebot deutlich ausgebaut, betonte Anderl. Die Entlastung für die Mitglieder erfolge durch die verstärkte Beratung.

NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker kritisierte die Aussage Anderls bezüglich Kammerumlage: „Würde die Arbeiterkammer ihren Beitragssatz von 0,5 Prozent auf 0,4 Prozent senken, wären die Arbeiter und Angestellten in Österreich auf einen Schlag mit mehr als 100 Millionen Euro entlastet", rechnete Loacker vor. Und die AK hätte noch immer mehr Einnahmen als im Jahr 2016. Stattdessen bunkere die Kammer jährlich 40 Millionen Euro an Überschüssen ein. "Davon haben die Menschen, die nicht wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen, nichts.“

Teilzeit-Debatte

Bezüglich der aktuellen Teilzeit-Debatte nimmt Anderls die Arbeitgeber in die Pflicht. "Wir sollen nicht so tun als wenn die Frauen das alle freiwillig machen", betonte sie und spielte den Ball an die Wirtschaft. "Die Betriebe lehnen sich zurück". Die zentrale Frage sei: "Wo passiert die Teilzeit, wie schauen dort die Arbeitsplätze aus." Es könne nicht sein, "dass immer alles auf die Arbeitnehmer abgewälzt wird".

Die Überlegungen von Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) zur Abschaffung von Bevorzugungen bei der Teilzeitarbeit seien "indiskutabel". Es gebe Regionen in Österreich, wo Frauen mit Kinder- oder Pflegebetreuung, keine Chance hätten arbeiten zu gehen - außer der Mann würde zuhause bleiben. Sie warf der Regierung vor, nur immer danach zu trachten, wo man bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ansetzen könnte, aber nicht bei den Betrieben.

Bei der Teuerung verwehrte sich Anderl dagegen.