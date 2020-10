Agrana-Nettogewinn um 19 Prozent auf 34,4 Mio. Euro gestiegen

Die Prognose beinhaltet auch noch keine finanziellen Auswirkungen einer möglichen Schließung der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld (NÖ) nach der Zuckerrüben-Kampagne 2020. Die Anbauvertragsverhandlungen der Agrana mit den Rübenbauern laufen noch bis Mitte November um die Rübenanbaufläche in Österreich auf zumindest 38.000 Hektar zu steigern. Abhängig vom Verhandlungsergebnis Mitte November will der Zuckerkonzern über Weiterbetrieb oder Schließung der Fabrik in Leopoldsdorf nach Ende der heurigen Zuckerrübenverarbeitung entschieden.