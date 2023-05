Ärger über billige Butter: Bei Bauern und Studienautoren

Währenddessen giften sich Händler, dass ihnen ständig vorgeworfen wird, dass die Preise in Österreich über jenen von Deutschland liegen. Dies liege unter anderem an einer höheren Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel in Österreich (7 versus 10 Prozent), aber auch daran, dass die kleinstrukturierte heimische Landwirtschaft teurer produziert als die Großbetriebe in Deutschland oder Polen. „Preise auf deutschem Niveau kommen den Tod der heimischen Landwirtschaft gleich“, sagt ein Händler. simone hoepke