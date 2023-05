Keine Musik, keine Durchsagen, gedimmtes Licht und Sonnenbrillen zum Ausborgen: Zwischen 16 und 17 Uhr wird es leise in der Billa-Plus-Filiale in Linz-Urfahr. Es ist nach Wien, Graz und Neusiedl am See der 4. Standort, der Teil des Projekts "Stille Stunde" wird.