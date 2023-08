Yeezy im Abverkauf: Adidas und ihr millionenschwere Lagerräumung

Zu spät reagiert

Auch Kommunikationsexperte Thomas Koch sagt, Adidas sei "ein bisschen zögerlich" gewesen, sich von West zu trennen. "Yeezy" bedeutete für Adidas Milliardenumsätze, vor allem in den USA, mit einer sehr hohen Gewinnspanne.

Von Star-Kooperationen erhoffe man sich "positive Transfereffekte, man will von deren Strahlkraft profitieren und hofft, dass sich dies auf die Marke überträgt", sagt Koch, der an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zur Unternehmenskommunikation forscht. Allerdings bestehe für die Firmen auch die Gefahr, dass sich negative Übertragungen ergeben können - wie im Fall Kayne West.

"Adidas geht zunächst den Standardweg der Krisenerstreaktion und erbittet sich etwas mehr Zeit", sagt Koch. Studien zufolge reiche es Kunden oft, "wenn man sagt, wir sind gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, wir sind für Gleichberechtigung".

Mit Spenden freikaufen

Es sei eine erfolgreiche Strategie, sich bei gesellschaftlich relevanten Themen klar zu positionieren, "was Adidas in Bezug auf Rassismus auch macht", betonte Koch. Man wäre nicht anders aus dem Dilemma herausgekommen, daher sei es die beste Entscheidung gewesen, weiterzuverkaufen - vor allem wenn der gespendete Betrag beträchtlich sei, sagte er. "Damit versucht man, sich ein bisschen freizukaufen."