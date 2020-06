Abzocker "Friedrich Müller" bleibt in Haft

Der Wiener Unternehmer Gerhard Bruckberger, der unter der Marke „ Friedrich Müller“ jahrelang und europaweit mit dubiosen Gewinnspielen sein Unwesen getrieben hat, bleibt weiter in Haft. Das Wiener Straflandesgericht hat am Freitag - nach zwei Jahren U-Haft - einen Enthaftungsantrag des 47-Jährigen abgewiesen. Das bestätigte Richterin Christina Salzborn, die Sprecherin des Straflandesgerichts Wien, der Austria Presseagentur ( APA). Begründung: Es bestehe bei Bruckberger weiterhin Flucht- und Tatbegehungsgefahr.

„Jetzt fehlt mir schon jedes Verständnis dafür. Er ist ja kein Gewalttäter, er ist ja nicht für die Umwelt gefährlich. Ich versuche noch einmal einen Enthaftungsantrag beim Oberlandesgericht“, sagt sein Verteidiger Herbert Eichenseder ( Bild) im Gespräch mit dem KURIER. Sein Mandant sei gesundheitlich schwer angeschlagen, sodass er in den nächsten Tagen in das Spital der Justizanstalt Wien-Josefstadt verlegt werden muss. "Er wird wahrscheinlich nächste Woche in die Intensivstation verlegt werden, es droht ihm ein multiples Organversagen", sagt Eichenseder . "Er ist ganz fertig."