Urteil: Vier Jahre Haft für Abzocker Friedrich Müller

Später sattelte der fiktive Versandhändler Friedrich Müller alias Bruckberger auf Gewinnspiele um. Oder anders gesagt: Auf Gewinnzusagen von bis zu 100.000 Euro aus "Jackpot-Spielen". Mit bunten Massenbriefen wurden laut Aktenlage bis zu 900.000 Adressaten in einem aufwaschen aufgefordert, doch endlich ihren "sicheren Gewinn" abzuholen. Die Empfänger wussten aber nichts von einem „Gewinn“, der ihnen zusteht.

In den sehr gewieft gestalteten Briefen fanden sie eine sogenannte Mehrwert-Telefonnummer, die sie zum Geldsegen führen sollte. Unter der gebührenpflichtigen Telefon-Hotline 0900… lief ein Tonband, auf dem "das Jackpot-Team von Friedrich Müller" die Anrufer "mit völlig unnötigen und in die Länge ziehenden Floskeln" vier Minuten lang in der Leitung hielt, heißt es in der 87 Seiten starken Anklage, die dem KURIER vorliegt. "Entgegen der Ankündigung gab es keine Gelegenheit, am Ende auf das Band zu sprechen“, so der Ankläger.

Pro Minute soll sich ein Telefonat mit 1,86 Euro bis 3,64 Euro bei den Anrufern auf die Rechnung geschlagen haben. Laut Ankläger soll Bruckbergers Firmen-Gruppe, darunter die EVD Direktverkauf oder IVH Versand Handels AG, groß abkassiert haben. Glaubt man den Anklagebehörden soll der Versand-Zampano zwischen 2000 und 2003 mit dem Mehrwertnummern rund 40,22 Millionen Euro einkassiert haben.