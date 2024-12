Abschwung auch im Dezember: Industrie beendet 2024 in der Rezession

Weniger Neuaufträge, hohe Lohn- und Energiekosten

"Fast 40 Prozent der befragten Betriebe verbuchten weniger Neuaufträge als zuletzt", meinte dazu UniCredit-Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl und ergänzte: "Die Nachfrage nach 'Made in Austria' wurde unter anderem von einer mangelnden Investitionsbereitschaft sowie verzögerten Entscheidungen und Insolvenzen auf Kundenseite belastet.

Zudem beklagten viele Industriebetriebe Wettbewerbsnachteile aufgrund relativ hoher Lohn- und Energiekosten sowie eine rückläufige Auslandsnachfrage vor allem im wichtigen Absatzmarkt Deutschland."

Nach anfänglicher Zurückhaltung passten die Betriebe die Personalstände mittlerweile rasch an die niedrigeren Produktionsanforderungen an. "Auch im Dezember wurde der Jobabbau in der Industrie stark vorangetrieben. Der Beschäftigungsindex betrug im Dezember 40,4 Punkte, deutlich unter dem Jahresdurchschnitt für 2024", so die Wirtschaftswissenschafter. Besonders stark habe sich die Lage am Arbeitsmarkt in den Metallbranchen, in der KFZ-Herstellung, dem Maschinenbau und der Elektro- und Elektronikindustrie verschlechtert.