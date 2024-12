"Aus Sicht der Wirtschaft unternimmt die Politik zu wenig, um die Rezession zu bekämpfen"

„Die Wirtschaftskrise ist tiefer und wird länger anhalten als erwartet. 2024 wird somit das zweite Jahr in Folge sein, in dem die Wirtschaftsleistung schrumpft“, sagt Gerhard Weinhofer.

Personalabbau am Bau und in der Industrie

In den letzten sechs Monaten haben 28,6 Prozent der Unternehmen ihre Belegschaft verkleinert, während nur 11,9 Prozent neue Mitarbeiter eingestellt haben. Besonders stark war der Personalabbau am Bau und im Verarbeitenden Gewerbe (Industrie), wo jeweils etwa ein Drittel der Unternehmen Stellen gestrichen hat. Auch die Personalplanungen für die Zukunft sind zurückhaltend. Es ist zu erwarten, dass die Beschäftigtenzahl im Mittelstand weiter sinkt. Die Investitionsbereitschaft befindet sich auf einem historischen Tiefstand: Nur 31,4 Prozent der Unternehmen planen in der nächsten Zeit Investitionen, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (42,8 Prozent) darstellt. Vor allem die unsicheren Konjunkturaussichten bremsen die Investitionsvorhaben.