Abgehoben: Bei schlechter Führung laufen Fachkräfte schnell davon

Konkrete Gegenmaßnahmen notwendig

Die Investition in strategische Maßnahmen gegen ungewollte Fluktuation zahlt sich laut Deloitte also aus. Laut Umfrage setzen einige Unternehmen bereits an den richtigen Stellen an. 17 Prozent investieren bereits in die Führungskräfteentwicklung. Auch Weiterbildungsmöglichkeiten werden von 18 Prozent gefördert. Nach wie vor treffen aber 9 % der befragten Unternehmen noch gar keine Maßnahmen gegen unerwünschte Fluktuation, die überwiegende Mehrheit bewegt sich in einem Graubereich.



„Die Gesamtfluktuation ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, vor allem Schlüsselpositionen sind stark betroffen. Unternehmen sind gefordert aktiv gegenzusteuern, denn der Verlust von qualifizierten Schlüsselkräften wirkt sich langfristig negativ auf den wirtschaftlichen Erfolg aus“, betont Florian Brence.