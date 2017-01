Abgasskandal: VW-Manager weiter im Visier der Ermittler

Mit Platzen des Abgasskandals bei Dieselfahrzeugen Mitte September 2015 war die Aktie des VW-Konzerns in den Keller gerasselt. Sie durchschlug deutlich die 100-Euro-Marke. Mitte März 2015 lag der Kurs noch bei 257 Euro.

Die Erholung nach dem Absturz lief nur auf niedrigen Drehzahlen, am Mittwoch legte die Aktie um 2,23 Prozent auf 150 Euro zu. Denn: VW konnte mit einer "guten" Nachricht aufwarten. Der Wolfsburger Autobauer hat sich mit der US-Justiz in Sachen Abgasbetrug auf eine Strafzahlung in Höhe von umgerechnet 4,1 Milliarden Euro geeinigt. Sechs VW-Manager werden in den USA angeklagt.

Der VW-Aufsichtsrat muss dem Deal aber noch zustimmen. Dazu kommen jene 16,17 Milliarden Euro, die als Bußgeld an die US-Umweltbehörden EPA und CARB gezahlt sowie für den Rückkauf von 475.000 Dieselfahrzeugen in den USA aufgebracht werden müssen.

Mehr erwartet

Dabei hatte VW-Manager Oliver S. sogar damit gerechnet, dass alleine das Bußgeld der EPA zwischen 17,5 und 21,3 Milliarden Euro ausfallen wird. Und Oliver S., seit Herbst 2015 Vize-Chef der Motorenentwicklung in Wolfsburg, wusste, welche rechtliche Lawine auf VW zurollte. Führte doch er die Dieselgate-Gespräche mit den US-Umweltbehörden. Laut der 17 Seiten starken Anklage, die dem KURIER vorliegt, soll Oliver S. versucht haben, diese hinters Licht zu führen, indem die illegal eingebaute Abgasabschalt-Vorrichtung nicht offengelegt wurde.

"Smoking Gun"

Am vergangenen Wochenende hat ihn das FBI im Urlaub in Florida verhaftet. Die US-Bundespolizei hat nicht nur drei Kronzeugen aus dem VW-Konzern an der Hand, wie den geständigen Ex-Manager James Liang, sondern auch in den eMails von Oliver S. eine sogenannte Smoking Gun, sprich einen eindeutigen Beweis, gefunden.

Drei Kronzeugen

"Zuerst sollte entschieden werden, ob wir ehrlich sind", schrieb der VW-Manager laut Anklage bereits im April 2014 an Kollegen. "Sind wir nicht ehrlich sind, bleibt alles wie es ist." In einem weiteren eMail schrieb S., dass ein bestimmter VW-Kollege zu den Gesprächen mit den US-Umweltbehörden nicht mitkommen sollte, damit dieser "nicht bewusst lügen muss". Der ist nun einer der Kronzeugen des FBI.

Über die Enthaftung von Oliver S., der zu den sechs VW-Managern zählt, die in den USA angeklagt werden, soll heute entschieden werden. Auch Südkorea hat sechs örtliche (Ex-)VW-Manager wegen Luftverschmutzung angeklagt.

Hingegen wird in Frankreich, Spanien, Belgien und Deutschland nach wie vor gegen diverse VW-Manager ermittelt. Mit einer Ausnahme: Österreich hat die Betrugsermittlungen gegen VW-Manager an die Staatsanwaltschaft Braunschweig abgetreten.