900 Millionen Euro Staatshilfe für Alitalia rechtlich unzulässig

Die beiden staatlichen Darlehen in Höhe von insgesamt 900 Mio. Euro, die Italien der maroden Fluggesellschaft Alitalia im Jahr 2017 gewährt hat, waren laut den EU-Beihilfevorschriften unzulässig. Italien müsste daher die Beihilfe von Alitalia zuzüglich Zinsen zurückfordern, beschloss die EU-Kommission am Freitag. Allerdings darf die Beihilfe nicht von der ITA zurückgefordert werden, die am 15. Oktober als Nachfolgegesellschaft der Alitalia startet.

Eine Untersuchung der EU-Kommission, um zu prüfen, ob der zusätzliche Überbrückungskredit in Höhe von 400 Mio. Euro, der der Alitalia 2019 gewährt wurde, mit den EU-Vorschriften vereinbar ist, läuft noch weiter.

"Die EU-Kommission ist zu dem Schluss gekommen, dass auf der Grundlage des italienischen Plans für das neue Unternehmen und der Bedingungen, unter denen bestimmte Tätigkeiten von Alitalia auf ITA übertragen werden, eine wirtschaftliche Diskontinuität zwischen den beiden Gesellschaften besteht", hieß es im Schreiben. "Folglich wird ITA nicht für die 900 Mio. Euro haften, die Alitalia gemäß der Entscheidung der EU-Kommission an Italien zurückzahlen muss", so die EU-Kommission.