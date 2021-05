Austro Control: Luftfahrt will nach Krise klimaschonend neu starten

Er präsentierte am Donnerstag gemeinsam mit Valerie Hackl, Geschäftsführerin der Austro Control, Maßnahmen zur Einsparung von jährlich mehr als 100.000 Tonnen , das entspricht rund 2000 Flügen ans Mittelmeer. Die Flugsicherung sieht sich in Sachen Klimaschutz als Vorreiter in Europa und hat bereits mit einigen Maßnahmen begonnen, die weiter vorangetrieben werden sollen.