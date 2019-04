737 MAX-Abstürze: Aktionäre verklagen Boeing

Nach dem Absturz der beiden Passagierflugzeugen des Typs 737 MAX in Indonesien und Äthiopien haben Aktionäre vor einem US-Bundesgericht Klage gegen das Unternehmen eingereicht. Sie warfen dem US-Konzern am Dienstag in Chicago vor, Sicherheitsmängel vertuscht zu haben. Boeing habe "Rentabilität und Wachstum vor der Sicherheit des Flugzeugs und Ehrlichkeit" gestellt, hieß es.

Die 737 MAX sei im Konkurrenzkampf mit Airbus überhastet auf den Markt gebracht worden. Ein Boeing-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Nach dem Absturz einer Maschine der Ethiopian Airlines am 10. März war der Börsenwert des Konzerns innerhalb von zwei Wochen um 34 Milliarden Dollar gesunken.