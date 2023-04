7-Eleven will nach Deutschland, auch Österreich interessant

Der führende Convenience-Anbieter 7-Eleven, der weltweit mit mehr als 83.000 Filialen vertreten ist, will in Europa weiter wachsen. Derzeit such das US-Unternehmen in verschiedenen europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien, der Türkei und dem Vereinigten Königreich neue Franchisenehmer für die Expansion in Westeuropa. Auch Österreich und die Schweiz seien potenzielle Märkte, heißt es in einer Aussendung.