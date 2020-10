67.000 offene Stellen: Wo jetzt Mitarbeiter gesucht werden

Die Arbeitslosigkeit steigt heuer um ca. 100.000 Menschen und wird 2021 – je nach Verlauf der Pandemie – nur leicht zurückgehen. Hat es da überhaupt einen Sinn, sich zu bewerben? Durchaus, zeigt ein Blick auf die offenen Stellen. Der Personalabbau findet nämlich bei weitem nicht in allen Branchen statt. Schon gar nicht dort, wo es ohnehin seit Jahren schon zu wenige Fachkräfte gibt. In der IT- und Software-Branche, bei Pflege- und Gesundheitsberufen, im Controlling sowie im traditionellen Handwerk, etwa bei Installateuren, Tischlereien oder Dachdeckern.

Die Logik dahinter: Nur weil in einer Branche gerade mehr Personal abgebaut wird, gibt es in der anderen noch lange nicht mehr Bewerber. „Viele Menschen glauben, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, brauche ich gar keinen Job mehr zu suchen, weil eh niemand mehr eingestellt wird. Aber das stimmt ganz einfach nicht“, sagt AMS-Vorstand Johannes Kopf und verweist auf die hohe Dynamik am Arbeitsmarkt.