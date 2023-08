6 Euro für Frankfurter: Wieso ein Discounter auf "wahre" Kosten setzt

Seit Anfang der Woche fordert Penny, der Discounter aus dem Rewe-Konzern, in all seinen 2150 Filialen in Deutschland "wahre Kostenpreise" für Lebensmittel. Für insgesamt neun Produkte aus dem Sortiment wird für eine Woche lang ein bis zu doppelt so hoher Preis verlangt.

Grund dafür ist die Berechnung der Produktpreise inklusive aller verursachten Gesundheits- und Umweltschäden. Penny will nach eigenen Angaben auf die Umweltfolgekosten aufmerksam machen, die bei der Produktion zahlreicher Lebensmittel anfallen.

Berechnet wurden die Preise von zwei Wissenschaftlern der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald. Den beiden gehe es vor allem darum, "das Landwirtschafts- und das Ernährungssystem umzukrempeln", berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ).