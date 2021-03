319 Millionen Miese für AUA; Lufthansa mit Rekordminus

Die Corona-Pandemie setzt den Fluglinien weltweit zu, Flüge fallen aus.

Die AUA hatte den Flugbetrieb im Frühjahr 2020 für rund drei Monate komplett eingestellt. Das habe auch "zu einem Stillstand am Konto" geführte, erklärte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech. Die Pandemie habe die Airline "in die herausforderndste Zeit in der Geschichte der Luftfahrt katapultiert."

Die AUA verlor auf operativer Ebene bereinigt 319 Mio. Euro, unbereinigt betrug der AUA-Betriebsverlust 379 Mio. Euro, wie die Fluggesellschaft am Donnerstag mitteilte.