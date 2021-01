AUA-Crew mit Cocktails - aber ohne Abstand - auf den Malediven

Ein kühler Cocktail an der Strandbar, Palmen und die untergehende Sonne bilden die Kulisse: In so ein Szenario wünschen sich derzeit viele Österreicher, doch der harte Covid-19-Lockdown macht das unmöglich. Aber eben nicht für alle. Am Sonntag postete die Crew einer Maschine der Austrian Airlines (AUA) einen Schnappschuss von den Malediven. Zwölf Menschen sitzen dort dicht an dicht nebeneinander, winken fröhlich in die Kamera.

Das Foto wurde auf Facebook geteilt und sorgte in Luftfahrt-Kreisen für großen Unmut. Nicht nur, weil es vielleicht in Zeiten wie diesen moralisch nicht gerade vorbildlich ist, solche Inhalte zu teilen, sondern auch, weil natürlich ein Risiko für die Fluggäste bestehen könnte.