2,6 Billionen Euro für die Klimawende

Schwaches Wachstum sei keine geeignete Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels, sondern führe nur zu Verarmung, warnte IEA-Vorsitzender Fatih Birol. Stattdessen seien Strukturreformen und der Ausbau weniger -intensiver Energiequellen nötig. Ändert sich nichts, würde alleine die Energiewirtschaft bis 2030 einen Temperaturanstieg von 1,65 Grad verantworten.

Weniger Öl und Kohle

Fossile Energieträger sind von dem Rückgang besonders stark getroffen. Die Nachfrage nach Erdöl geht heuer gemäß der Prognose um acht Prozent, die nach Kohle um sieben Prozent zurück. Bei Erdgas beträgt das Minus lediglich drei Prozent.

Während Gas in den kommenden Jahrzehnten eine wachsende Rolle spielen soll, schätzt die IEA, dass die Nachfrage nach Kohle nicht mehr auf das Vorkrisenniveau zurückkehren wird. Am stärksten ist der Rückgang in Europa und den USA. Bis zum Jahr 2040 könnte ihr Anteil am globalen Energiemix erstmals seit der industriellen Revolution unter der Marke von 20 Prozent liegen.