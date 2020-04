Coronavirus: 13 Regeln für einen Besuch im Möbelhaus Ikea

"Hej, schön dich bald wieder zu sehen! Wir freuen uns sehr, dich ab 2. Mai wieder in unseren Einrichtungshäusern begrüßen zu dürfen. Du bist bestimmt schon genauso aufgeregt wie wir. Da wir uns immer noch in herausfordernden Zeiten befinden, haben wir umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen für dich vorbereitet, denn für uns ist es das Wichtigste, dass du dich bei deinem Einkauf bei IKEA wohl und sicher fühlst und auch unsere Mitarbeiter geschützt sind", heißt es auf der Ikea-Homepage. "Ab dem 1. Mai kannst du bereits mit Click & Collect deine Wunschartikel online bestellen. Wir sind auch weiterhin rund um die Uhr auf IKEA.at für dich da, damit du auch in Ruhe von zu Hause einkaufen kannst – natürlich mit kontaktloser Lieferung!"

Und weiter heißt es: "Um sich den derzeitigen Herausforderungen anzupassen, haben wir in allen IKEA Einrichtungshäusern geänderte Öffnungszeiten: Voraussichtlich Montag bis Freitag: von 9 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 18 Uhr Beachte bitte vorest sind das Restaurant, das Bistro sowie die Cafébar noch geschlossen. Auch unser Kinderparadies Småland bleibt leider noch geschlossen."

Es wird mit einem Run der Kunden erwartet. Ikea hat nun 13 Regeln, aufgestellt, damit der Besuch der Kunden auch entsprechend der Corona-Maßnahmen reibungslos abläuft. Zuerst hat heute.at darüber berichtet.