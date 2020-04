Ikea verrät Rezept für legendäre Fleischbällchen: Köttbullar

Jahrzehntelang war es ein gut gehütetes Geheimnis, jetzt hat sich der schwedische Möbelriese Ikea aber entschlossen, das Rezept ihrer berühmten Köttbullar für alle zugänglich zu machen.

Gar nicht wenige Kunden kommen nämlich gar nicht unbedingt wegen Möbel und Interior-Deko in die Wiener SCS in Vösendorf oder in die anderen 432 Filialen, die es weltweit gibt. Viele machen sich auch für die günstigen Gerichte wie die beliebten Fleischbällchen auf den Weg zu Ikea.

Alternative zum selber machen

Da die Geschäfte wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen sind, hat sich das schwedische Möbelhaus nun entschlossen, das Rezept für Köttbullar-Fans zu veröffentlichen.

Lorena Lourida, Food Manager bei Ikea: "Wir wissen, dass vielen Leuten unsere Fleischbällchen fehlen, deshalb gibt es von uns eine Alternative für Zuhause mit simplen Zutaten. Guten Appetit oder smaklig måltid, wie wir in Schweden sagen."