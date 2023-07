120 Flüge fallen aus: Streik von Ryanair-Piloten in Belgien

In Belgien fallen aufgrund von Streiks der Ryanair-Piloten mehrere Flüge aus. 120 Flüge vom und zum Flughafen Brüssel-Charleroi seien davon betroffen, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Samstag. Die Piloten fordern demnach, dass ihre Gehälter wieder auf das Niveau vor der Covid-19-Pandemie zurückgeführt werden. In Österreich sind keine Flüge von dem Streik betroffen, sagte ein Ryanair-Sprecher auf APA-Anfrage.

