Bis zu 120 Dollar: Wieso die Preise einer beliebten Chilisauce explodieren

Die kleine rote Flasche mit dem grünen Verschluss und dem weißen Hahn auf dem Etikett gilt als Kult. Der kalifornische Hersteller Huy Fong Foods hat die Sriracha-Sauce international bekannt und beliebt gemacht.

Auch in österreichischen Supermärkten und asiatischen Lebensmittelgeschäften bekommt man die scharfe Chilisauce für unter zehn Euro. Die Zutaten der ursprünglich thailändischen Sauce sind simpel: Chilischoten, Knoblauch, Essig, Zucker und Salz. Doch genau an der Hauptzutat – den scharfen Chilischoten – mangelt es nun.



➤ Mehr lesen: 150 Prozent teurer: Viele Lebensmittel in Österreich teurer als in Deutschland