10,5 Prozent: Inflation ist im September auf 70-Jahreshoch geklettert

Die Inflation ist in Österreich im September weiter gestiegen und erstmals seit 70 Jahren mit 10,5 Prozent in den zweistelligen Bereich geklettert. Ein höherer Anstieg der Verbraucherpreise wurde zuletzt im Juli 1952 gemessen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. "Damals lag die Inflationsrate bei 14,1 Prozent", so Generaldirektor Tobias Thomas. Gegenüber dem Vormonat August kletterte das durchschnittliche Preisniveau um 1,6 Prozent in die Höhe.