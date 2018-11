10 Milliarden Euro: Österreichs US-Exporte boomen trotz Trump

Wer hätte das gedacht? Österreichs Exporte in die USA boomen, den Stahl- und Alu-Strafzöllen und Handelskonflikten zum Trotz. Die Warenlieferungen in Richtung Vereinigte Staaten werden heuer sogar erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro knacken, erwartet der Wirtschaftsdelegierte in New York, Michael Friedl.

Schon im Vorjahr hatte es mit 9,6 Milliarden Euro einen rot-weiß-roten Exportrekord gegeben. Obendrauf kamen noch Dienstleistungen (wie Logistik, Engineering, Bauplanung) im Wert von rund zwei Milliarden Euro.

Weil die Importe aus den USA kleiner ausfielen, trug Österreichs Handel unterm Strich 3,7 Milliarden Euro zu jener Außenhandelslücke der USA bei, die US-Präsident Donald Trump so hasst und als Zeichen unfairer Beziehungen wertet.