„Wir sind nicht so einfach zu manipulieren“

Mit der Corona-Pandemie hat nicht nur die Angststimmung in der Bevölkerung zugenommen. Auch die Anzahl an Fake News in sozialen Netzwerken ist gestiegen. Ob Emotionen wie Angst und Wut zur Verbreitung von Fehlinformationen beitragen, untersucht ein Forschungsprojekt, das von der Neurowissenschaftlerin und Psychologin Hannah Metzler vom Complexity Science Hub in Wien geleitet wird.

Dass Fake News in Krisensituationen zunehmen, sei kein neues Phänomen, erzählt Metzler. „Wenn es Unsicherheiten gibt, versuchen Menschen zu verstehen, was passiert. Missinformationen bieten einfache Erklärungen, die klare Ursachen oder Schuldige ausweisen, und die Welt in Gut und Böse einteilen. Das kann ein Gefühl der Kontrolle in unsicheren Zeiten geben.“ Dafür, dass Menschen Nachrichten, die negative Emotionen hervorrufen, grundsätzlich eher glauben, fand das Team um Metzler bisher aber keine Belege.