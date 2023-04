„On- und offline sind kaum noch zu trennen“

Hohes Tempo

Als Eltern könne man kaum noch kontrollieren, was digitale Medien mit Kindern machen, wie sie das Gehirn beeinflussen und wo noch Platz bleibe, Fantasien auszuleben, sagt Pannagl. Man habe zwar auch beim Fernsehen gesagt, dass es die Menschen verändere, aber die Digitalisierung breite sich viel schneller aus. Bei dem Tempo sei es auch kaum noch möglich, mitzukommen.

Das Thema digitale Kompetenz und digitale Bildung stehe ganz oben auf der Agenda der Politik und der Schulbehörden, das Bewusstsein sei auf jeden Fall da, sagte Lecheler. Die Frage, wer für den Schutz von Kindern und Individuen verantwortlich ist, sei aber noch nicht ganz geklärt. Nur zu sagen, dass alle lernen müssten, damit umzugehen, sei jedenfalls keine befriedigende Antwort, so die Forscherin.

Was kann die Forschung dazu beitragen? Zentral sei die Erforschung sozialer Medienplattformen aus unterschiedlichen Disziplinen – von der Medizin und Psychologie bis zur Computer- und Kommunikationswissenschaft, sagt Lecheler. „Die Frage ist, was auf diesen Plattformen passiert, wie diskutiert wird und welche Inhalte es gibt.“ Dabei gebe es aber viele Hürden. Denn die Plattformen gehören großen Unternehmen aus den USA und China, die der Forschung nur unzureichend Zugang zu ihren Daten gewähren würden, kritisiert die Wissenschaftlerin: „Wir haben de facto keine Ahnung, was auf diesen Plattformen passiert. Wer was sieht oder wer sich wie ausdrückt. Für die Wissenschaft ist das hochproblematisch.“