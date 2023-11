Wien – die Stadt des Wissens

Wer an Wissenschaft denkt, denkt oft an neueste Erkenntnisse, bahnbrechende Erfindungen und sensationelle Errungenschaften. Das alles ist mit der Forschung zweifelsfrei eng verbunden, doch die Wissenschaft begegnet uns im Alltag viel öfter, als wir vermuten. Vieles, was wir für selbstverständlich halten, ist das Produkt jahrelanger Forschungsarbeit, mutiger Wissenschafter*innen und großem Einsatz – auch an Geldern. Denn um Forschung zu betreiben, braucht es Ressourcen und kluge Köpfe.

Für die Wissenschaft ist die Wirtschaft daher eine wichtige Verbündete – und für die Wirtschaft ist die Wissenschaft eine treibende Kraft. An die Forschungseinrichtungen sind zahlreiche Arbeitsplätze gekoppelt, die nicht zuletzt auch wichtige Erkenntnisse für die Wirtschaft selbst liefern.