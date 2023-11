Hier entlang: Die wichtigste Anlaufstelle für Förderungen in Wien

Unter anderem kann in der Kulturabteilung um Wissenschaftsstipendien angesucht werden. Gefördert werden kleine Forschungsprojekte mit Bezug zu Wien und exzellente Projekte von Absolvent*innen von Universitäten und Fachhochschulen. Respekt und ein wertschätzendes, inklusives Verhalten sind die Grundvoraussetzungen für ein kulturelles Schaffen in Wien. Ziel ist daher eine vielfältige und auf Qualität beruhende Verteilung der vorhandenen Fördermittel.

Die Magistratsdirektion – Bereichsleitung für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaftsstandort ist für strategische Aufgaben zuständig und hilft bei hochschul- und forschungsrelevanten Anliegen, koordiniert die Wissenschafts- und Forschungsagenden der Stadt Wien und unterstützt auch bei Kooperationen. Zudem organisiert sie die Netzwerkveranstaltungen Vienna Science Talks (VST) mit Forschenden aus den Hochschulen und Expert*innen aus der Stadtverwaltung zu aktuellen Herausforderungen.

„Plattform für Abschlussarbeiten“ heißt die Initiative, die Studierende, die an Bachelor- oder Masterarbeiten sowie Dissertationen arbeiten, direkt mit der Stadt Wien in Verbindung setzt. Das bietet ihnen die Möglichkeit, auf stadtspezifische Herausforderungen zu reagieren und diese in ihr Forschungsvorhaben aufzunehmen.

