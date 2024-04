Wenn CO2 zu einem wertvollen Rohstoff wird

Klimawandel und Treibhauseffekt. Bei beiden Themen spielt ein Gas eine zentrale Rolle – Kohlenstoffdioxid, besser bekannt unter CO 2 . Der enorme CO 2 -Fußabdruck der Menschen sorgt für einen globalen Kohlenstoffdioxid-Anstieg, der zur Erderwärmung beiträgt. Weltweit arbeiten Forscher*innen an Lösungen – so auch das Team um Markus Haider, Professor am Institut für Thermodynamik und Energiewandlung der TU Wien.

Neuer Ansatz

Im Oktober 2023 startete er mit dem Forschungsprojekt „Direct CarbonCapture and Electrolysis (directCCE)“. „Dabei erforschen wir ein neuartiges Verfahren zur CO 2 -Abscheidung aus Abgasen“, erklärt Haider. „Dieses kann das abgeschiedene CO 2 direkt zu wertvollen Ausgangsstoffen machen: Das produzierte Synthesegas etwa kann in synthetische Kraftstoffe, Kunststoffe oder andere kohlenstoffhaltige Wertstoffe umgewandelt werden. So werden CO 2 -Emissionen reduziert und gleichzeitig kostbare Rohstoffe hergestellt.“