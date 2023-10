Von Visionen und deren Umsetzung

Mensch im Mittelpunkt

All diese Bemühungen tragen dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt zu stärken. Was dabei keinesfalls vergessen wird, sind die Bürger*innen. Im Zentrum des wirtschaftlichen und innovativen Schaffens von Unternehmen, Hochschulen, Forschung und Verwaltung steht in Wien der Mensch, weswegen seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden. Dementsprechend formuliert “WIEN 2030“ auch die Spitzenthemen „smarte Lösungen für den städtischen Lebensraum des 21. Jahrhunderts“, „Gesundheitsmetropole Wien“, „Wiener Digitalisierung“, „smarte Produktion in der Großstadt“, „Stadt der internationalen Begegnung“ sowie „Kultur- und Kreativmetropole Wien“. So soll die Teilhabe der Bürger*innen am fortschrittlichen Leben gesichert werden.