Uni-Luft schnuppern: Prüfungen verboten, Lachen erwünscht

Am 8. Juli geht es wieder los. Dann startet die KinderuniWien und bietet bis 19. Juli mehr als 3.700 Kindern von 7 bis 12 Jahren tiefe, interessante und spaßige Einblicke in die Welt der Wissenschaften. Seit mehr als 20 Jahren gibt es dieses kostenlose Angebot, an dem sechs Wiener Universitäten und eine Fachhochschule beteiligt sind. Das Programm umfasst unterschiedliche Fächer wie Architektur, Gesundheit, Geschichte, Kulturen, Natur und Tiere bis hin zu Sprachen und Wirtschaft. Dieses breite Spektrum ist Karoline Iber, Geschäftsführerin des Kinderbüros der Universität Wien, besonders wichtig. „Wir wollen zeigen, wie vielseitig Wissenschaft sein kann“, sagt sie.