KinderUni in Wien: Tierisches Vergnügen

Bei der KinderUni in Wien wird es am 18. und 19. Juli insgesamt 17 Lehrveranstaltungen geben, die spannenden Fragen nachgehen wie „Was sind überhaupt Bakterien und warum sollten wir sie finden?“ oder „Wie können Tiere heilen helfen?“ Mit „the good, the bad & the ugly bacteria“ ist auch wieder ein englischsprachiges Event im Angebot. Ob Amphibien, Hühner oder Katzen, Kühe, Hunde oder Wölfe: Es ist für alle ein Lieblingstier dabei!

Bei der KinderUni in Graz gibt es ein Spezialprogramm gemeinsam mit dem Lipizzaner Gestüt in Piber: Am 24. Juli können interessierte Kinder zwischen 8 und 14 Jahren alles zum Thema Pferdegesundheit bei diesen berühmten Reittieren erfahren.