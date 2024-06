BOKU University: Den Sommer nutzen

Einfach mal weg und seinen Horizont erweitern– für viele Studierende ein Traum, der durch internationale Programme an Universitäten wahr werden kann. So auch an der BOKU University in Wien. In den Summer Schools vor Ort oder an Partnerinstitutionen wird ein buntes Programm aus vielen verschiedenen Fachbereichen angeboten. Eines eint das Angebot, wie Lisa Kargl von BOKU-International Relations erklärt: „Die vielen Summer Schools spiegeln alle den Nachhaltigkeitsaspekt wider, der an der BOKU gelebt wird.“

Die Kurse sind sehr praxisorientiert gestaltet und es gibt reichlich außercurriculare Unternehmungen im Angebot. Das Programm wird jährlich erweitert und an aktuelle Themen angepasst, so kann man mittlerweile auch einige Summer Schools mit dem Schwerpunkt künstliche Intelligenz (KI) besuchen.