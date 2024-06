Studium mit Zukunft und besten Berufsaussichten

Die BOKU University in Wien setzt deshalb auf das Drei-Säulen-Prinzip, das Natur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und Technik in den verschiedenen Disziplinen der Life-Sciences verbindet. So erhalten Studierende der BOKU Werkzeuge, um Zusammenhänge zu analysieren, Probleme zu erkennen und Lösungsansätze für die großen technischen, gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln.