Klimadebatte: Emotionen an der Wurzel packen

Innovativer Ansatz

Hier setzt das Horizon-Europe Projekt „CIDAPE – Climate Inequality and Democratic Action: The Force of Political Emotions“ an. Das internationale Forschungsprojekt, das von Anna Durnova, Professorin für Politische Soziologie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien, koordiniert wird, untersucht, wie sich die Gefühlsebene, aber auch Ungleichheit in der Bevölkerung auf die Klimapolitik auswirken. „Der Zusammenhang von Emotionen und Klimadiskurs ist schon viel diskutiert worden“, sagt dazu Anna Durnova. „Unser Anspruch ist – und das ist ein neuer Ansatz –, einerseits Klima und Ungleichheit zusammen zu denken, andererseits beides auf einer viel breiteren holistischen Ebene zu analysieren – mit dem Ziel, neue Citizen-Engagement-Formate entwerfen zu können, wie an das Problem der Klimatransformation demokratischer und depolarisierender herangegangen werden kann.“

Um dieses Ziel zu erreichen, ist CIDAPE als transdisziplinäres Forschungsprojekt angelegt und läuft auf verschiedenen Ebenen ab. „Der erste Schritt ist, die Gefühlslage zu identifizieren“, so die Projektleiterin. „Neben quantitativen Verfahren – etwa der Analyse der EU-Policy-Dokumentation zu Klima und Ungleichheit in allen Staaten sowie der Diskussionen in sozialen Netzwerken – gehen wir in den Alltag der Bürger*innen.“ So begleiten etwa CIDAPE-Mitarbeiter*innen Landwirt*innen bei ihrer Arbeit, um deren Emotionen zu verstehen. „Der Agrarsektor ist vom Klimawandel und Maßnahmen wie dem Green Deal besonders betroffen“, so Durnova. „Durch diese tiefen ethnografischen Verfahren erhoffen wir, Ambivalenzen und Widersprüche zu identifizieren, die wir mit einer Fragebogenmethode nicht feststellen könnten.“ Diese Vorgangsweise wird auch bei anderen Bürger*innen angewandt. Dabei kommt die Ungleichheit ins Spiel. „Die Verteilung von Ressourcen ist in der Gesellschaft nicht ident“, sagt die Sozialwissenschafterin. „Die Klimamaßnahmen treffen daher Bevölkerungsgruppen unterschiedlich und durch diese Feldversuche erhalten wir ein plastischeres Bild.“ Die beiden Datensätze werden dann analysiert und zusammengeführt.